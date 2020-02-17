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Спорт За рубежом
Федор Смолов (2020) | Фото: twitter.com

Смолов помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом", впервые забив гол за "кельтов"

Российский футболист Федор Смолов, который совсем недавно стал игроком испанской "Сельты" помог своей команде сыграть вничью с мадридским "Реалом".

Смолов забил мяч уже на седьмой минуте встречи - это его первый год за "кельтов".

В итоге, подопечные Зинедина Зидана не смогли порадовать победой своего тренера. Смолов стал первым из российских футболистов с 2003 года, который отличился на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - до этого гол забивал Александр Мостовой.

Счет встречи: "Реал Мадрид" - "Сельта" 2:2.

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Смолов помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом", впервые забив гол за "кельтов"

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Теги: Федор Смолов, Сельта, Реал Мадрид, Испания



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