Поправки в Конституцию вызвали недовольство некоторых сенаторов

Предлагаемые поправки в Конституцию, а также сама форма их принятия вызвали недовольство некоторых сенаторов. На очередном совещании в СовФеде по поправкам критику высказали сразу несколько членов верхней палаты парламента.

Людмила Нарусова, например, недовольна тем фактом, что всенародное голосование будет проводиться не отдельно по каждой из предлагаемых поправок, а по всем поправкам сразу. Она назвала это "политической спекуляцией", поскольку под всем понятными и необходимыми социальными предложениями спрятаны малопонятные большинству населения (да и самим законодателям) изменения структуры государственной власти. Фактически это будет нарушением Конституции, так как речь идет о понуждении к голосованию, сказала сенатор.

Елена Мизулина не согласилась с новым порядком назначения генпрокурора: если сейчас его назначает и увольняет Совет Федерации по представлению президента, то после принятия поправок глава государства сможет это делать лично после "консультаций" с сенаторами. Мизулина подчеркнула, что сам Путин такой новеллы не предлагал. По мнению сенатора, новый порядок приведет к снижению уровня независимости генпрокурора, который в отличие от силовых министров не находится в прямом подчинении у президента и обязан руководствоваться прежде всего требованиями закона, передают "Ведомости".