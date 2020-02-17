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Политика В России Москва
Курган Елена Мизулина депутат Госдумы (2013) | Фото: Накануне.RU

Поправки в Конституцию вызвали недовольство некоторых сенаторов

Предлагаемые поправки в Конституцию, а также сама форма их принятия вызвали недовольство некоторых сенаторов. На очередном совещании в СовФеде по поправкам критику высказали сразу несколько членов верхней палаты парламента.
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Людмила Нарусова, например, недовольна тем фактом, что всенародное голосование будет проводиться не отдельно по каждой из предлагаемых поправок, а по всем поправкам сразу. Она назвала это "политической спекуляцией", поскольку под всем понятными и необходимыми социальными предложениями спрятаны малопонятные большинству населения (да и самим законодателям) изменения структуры государственной власти. Фактически это будет нарушением Конституции, так как речь идет о понуждении к голосованию, сказала сенатор.

Елена Мизулина не согласилась с новым порядком назначения генпрокурора: если сейчас его назначает и увольняет Совет Федерации по представлению президента, то после принятия поправок глава государства сможет это делать лично после "консультаций" с сенаторами. Мизулина подчеркнула, что сам Путин такой новеллы не предлагал. По мнению сенатора, новый порядок приведет к снижению уровня независимости генпрокурора, который в отличие от силовых министров не находится в прямом подчинении у президента и обязан руководствоваться прежде всего требованиями закона, передают "Ведомости".

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Теги: поправки в конституцию, совет федерации, людмила нарусова, елена мизулина



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Ранее 18.02.2020 01:41 Мск Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может состояться 10 марта

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