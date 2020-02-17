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Экономика В России
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Четыре из шести регионов УрФО попали в топ-20 регионов России по качеству жизни

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни за 2019 год. Исследование провело РИА Новости, основываясь на 70 показателей, таких как уровень доходов, жилищные условия, безопасность, экология и климат, социальная инфраструктура, развитие малого бизнеса, транспорт и т.д.

Первые три позиции много лет занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их показатель в рейтинге стабильно выше 70 (при максимуме в 100 баллов). Остальные регионы заметно отстают.

В десятку лидеров также попадают Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.

Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Что касается уральских регионов, то здесь видно сильное расслоение. ЯНАО, Свердловская и Тюменская области занимают, соответственно, 12,13 и 14 места в рейтинге. В то же время Челябинская область – на 24-м месте, Курганская – на 81-м, у Пермского края только 49-я позиция.

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Четыре из шести регионов УрФО попали в топ-20 регионов России по качеству жизни

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