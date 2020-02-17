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Политика В России В бывшем СССР Москва
(2005) | Фото: www.ksrf.ru

Судья Конституционного суда назвал СССР "незаконно созданным государством"

"Незаконно созданным государством" назвал СССР судья Конституционного суда Константин Арановский. По его словам, опубликованным в "особом мнении" по одному из постановлений суда, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям", пишет "Коммерсант".

"Особое мнение" – это комментарий судьи КС к постановлению после вынесения решения. В данном случае Арановский прокомментировал дело о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий. КС вынес решение в пользу трех заявительниц, которые лишились жилья в Москве после того, как их родители были высланы из столицы. Арановский поддержал это решение, а его мнение касается исключительно вопроса о правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью. "Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии",— отмечает он.

По его оценке, реабилитация жертв репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда виновником. Он называет спорным "правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний". Судья КС пишет, что нельзя "переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой". Вина "государства победоносного и павшего затем социализма", пишет Арановский, "в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима". "С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность", — заявляет он.

Отметим, что попытки откреститься от преемственности происходят на фоне возложения Западом вины на СССР за начало мировой войны. Европейский парламент принял резолюцию, в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. А украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу также обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, что и позволило нацистам осуществить холокост евреев. То есть косвенно возложил ответственность на СССР еще и за холокост. Зеленский назвал это "сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 1939 году. При этом сам он умолчал о Мюнхенском сговоре 1938 года, по которому будущая "жертва" Польша отхватила себе часть Чехословакии. При этом и Зеленский, и польский президент Анджей Дуда также стыдливо умолчали о советских войсках, которые освобождали Освенцим, назвав его освободителей просто "украинским фронтом". Присвоение славы советских солдат они продемонстрировали и своим предложением "совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков", как сказал Дуда. То есть оба перевернули с ног на голову как смысл памятной даты освобождения Освенцима, так и событий Второй мировой войны, в которой победы Красной Армии приписали себе, а СССР обвинили в ее начале.

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Судья Конституционного суда назвал СССР "незаконно созданным государством"

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Теги: судья, конституционный суд, особе мнение, ссср



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