В России отмечено снижение жилищного строительства

С 1 июля 2019 года площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства в России, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства на портале наш.дом.рф.

Уменьшение связано с высоким уровнем ввода жилья в прошлом году – более 43,5 млн кв. м многоквартирных домов, говорит представитель Дом.РФ. Как говорят участники рынка, дело, в том числе в падающих объемах строительства из-за реформы отрасли, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что стоимость жилья в ближайшие два года в России увеличится на 25%.

Об этом сообщили в Совете Федерации. Это объясняется высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их капиталу. Строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%. К этому прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк.

В результате прямые издержки у застройщика достигают 23%. Также рынок покидают мелкие компании. Как считают эксперты, после того, как крупные компании поймут, что конкуренции нет, то увеличат стоимость на квартиры.