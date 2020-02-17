29 Августа 2020
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Общество За рубежом
коронавирус, реклама (2020) | Фото: Пермское УФАС

В Китае могут ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Китайские власти в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом и искажает данные о состоянии заболевшего.

Ранее власти страны уже запретили людям, у которых есть кашель и температура путешествовать внутри Китая. Также было решено ввести уголовное преследование за распространение заболевания.

Всем заразившимся рекомендуется не скрывать правду о своем состоянии, сообщает "Газета.ру".

Напомним, в китайском городе Тайчжоу началось производство возможного лекарства от смертельного коронавируса.

Речь идет о препарате Favipiravir. Производитель получил официальное одобрение от необходимых контролирующих органов. Данный препарат может стать первым лекарством, которое способно будет помочь при заболевании коронавирусом.

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В Китае могут ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

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Теги: Китай, коронавирус



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