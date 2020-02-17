Волочкова требует пенсию с Большого театра

Российская балерина Анастасия Волочкова собралась судиться с Большим театром, так как ей не выплачивают пенсию.

По ее словам, "балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет". Артистка сказала, что Большой театр готов отправить ее на пенсию, однако отказывается платить ей.

Также Волочкова пожаловалась на то, что хочет забрать из театра трудовую книжку, однако ей ее не отдают. Экс-балерина обратилась к адвокату. Артистка отметила, что будет рада любой пенсии, "лишь бы ее платили", сообщает "Комсомольская правда".

В конце 2019 года Волочкова в своем Instagram опубликовала видео, на котором она на кухне рассказывает о приготовлении плова.

Балерина отметила, что ее неизвестный возлюбленный захотел плова. На кадрах она стоит на кухне в ультракоротком наряде и признается, что она плохой кулинар.

Единственное, по словам Волочковой, что у нее хорошо получилось для плова - это нарезать морковь. Все остальное будет делать домработница.

Подписчики обратили внимание на довольно суетливое и рассеянное поведение балерины и обвинили ее в том, что Волочкова находится подшофе.

Люди пишут: "Сразу видно, когда Настенька выпьет", "Опять перебрала лишнего".

Свой пост балерина назвала "Плов и я - это разные ипостаси! Но ради любимого что только не сделаешь!!!"