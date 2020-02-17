Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Администрация президента России провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике.

Мероприятие было посвящено предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования, — явка 60%, результат "за" — 70%. На семинаре тоже проводились параллели с кампанией по выборам главы государства.

Регионам поставлена задача создать в день голосования праздничную атмосферу в целях повышения явки. Точно такая же задача стояла и на президентских выборах. Это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию предложены "не для того, чтобы продлить свои полномочия".

У главы государства спросили, имеет ли смысл после проведения всенародного голосования о поправках в Конституцию проводить еще и выборы президента в 2024 году. "На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью", — сказал президент.

По словам главы государства, за время его работы в правительстве и в качестве главы государства для него "стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны".

Напомним, "Левада-центр" выяснил, что 47% россиян считают, что поправки президента России в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. 44% респондентов верят словам президента из послания: поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. 80% опрошенных сообщили, что не слышали или не знают об инициативе главы государства.