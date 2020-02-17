"Лед - 2" лидирует в российском прокате

Российская картина "Лед - 2" стала лидером отечественного кинопроката.

Фильм принес своим создателям 577,3 млн руб. за минувшие четыре дня. Российская мелодрама стала продолжением картины "Лед".

Вторая часть фильма рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы.

На втором месте по кассовым сборам занимает американский боевик "Джентльмены" режиссера Гая Ричи - фильм собрал 283 млн рублей.

Замыкает тройку американский художественный фильм с совмещением живых актеров и анимации "Соник в кино", заработавший за четыре дня 126,1 млн рублей, передает ТАСС.

Как сообщалось, российская лента "Холоп" собрала в прокате в РФ больше 3 млрд руб.

Единственный в истории фильм, который помимо "Холопа" заработал больше 3 млрд руб. в российском прокате, это "Аватар" Джеймса Кэмерона, который принес создателям 3,6 млрд руб.

"Холоп" также стал лидером новогоднего проката. За каникулы фильм посмотрел каждый третий посетитель кинотеатра.

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.