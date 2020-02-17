Стало известно, как увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

В случае отказа от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста, граждане России могут существенно увеличить ее размер, сообщил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его словам, на пенсии, которая будет отложена на пять лет, выплаты будут на 30-40% больше, чем по обычному возрасту.

Однако проректор признал, что в некоторых случаях "выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать". "Тогда человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату", — отметил Сафонов.

Кроме того, если отложить оформление пенсии на десять лет, то она увеличится до 33-35 тыс. руб. в месяц. Это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально, пишет "Российская газета".

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева еще раз прокомментировала индексацию пенсий работающих пенсионеров.

В послании президента Федеральному собранию не конкретизировалось, будут ли индексироваться пенсии для работающих пенсионеров, поэтому данный вопрос поднимался на рассмотрении поправок в первом чтении в Госдуме. Тогда Хабриева сказала, что индексация коснется всех пенсий и соцвыплат, которые предусматривает федеральное законодательство. На обсуждении поправок в Общественной палате России глава Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук попросил Хабриеву еще раз уточнить ситуацию в отношении работающих пенсионеров, которых в стране насчитывается более 9,6 млн.