Стало известно, как увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Стало известно, как увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

В случае отказа от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста, граждане России могут существенно увеличить ее размер, сообщил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его словам, на пенсии, которая будет отложена на пять лет, выплаты будут на 30-40% больше, чем по обычному возрасту.

Однако проректор признал, что в некоторых случаях "выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать". "Тогда человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату", — отметил Сафонов.

Кроме того, если отложить оформление пенсии на десять лет, то она увеличится до 33-35 тыс. руб. в месяц. Это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально, пишет "Российская газета".

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева еще раз прокомментировала индексацию пенсий работающих пенсионеров.

В послании президента Федеральному собранию не конкретизировалось, будут ли индексироваться пенсии для работающих пенсионеров, поэтому данный вопрос поднимался на рассмотрении поправок в первом чтении в Госдуме. Тогда Хабриева сказала, что индексация коснется всех пенсий и соцвыплат, которые предусматривает федеральное законодательство. На обсуждении поправок в Общественной палате России глава Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук попросил Хабриеву еще раз уточнить ситуацию в отношении работающих пенсионеров, которых в стране насчитывается более 9,6 млн.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стало известно, как увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсии, пенсионеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети