В Китае началось производство лекарства от коронавируса

В китайском городе Тайчжоу началось производство возможного лекарства от смертельного коронавируса.

Речь идет о препарате Favipiravir. Производитель получил официальное одобрение от необходимых контролирующих органов. Данный препарат может стать первым лекарством, которое способно будет помочь при заболевании коронавирусом, сообщает Lenta.ru.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сроки создания вакцины от китайского коронавируса.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, первые вакцины могут быть готовы через полтора года.

"Потребуется время на их разработку, но при этом мы не беззащитны", — отметил он. По словам Гебрейесуса, сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение.