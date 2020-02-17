29 Августа 2020
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Экономика В России
чиновник депутат деньги (2016) | Фото: ТАСС

В России появился новый миллиардер

Финтех-стартап Revolut, основанный выходцем из России Николаем Сторонским, завершил очередной раунд по привлечению финансирования.

После этого оценка компании увеличилась до $6 млрд. По данным Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30%, на основании чего он стал новым долларовым миллиардером с состоянием в $1,65 млрд, сообщает Lenta.ru.

Ранее в России появились два долларовых миллиардера. Основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.

Это произошло после заключения сделки о покупке компании с американским фондом Insight Partner. Сумма сделки оценивается примерно в $5 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале текущего года.

Благодаря заключению сделки Тимашев и Баронов, входящие в список 200 богатейших россиян с 2017 года, становятся долларовыми миллиардерами.

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В России появился новый миллиардер

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Теги: миллиардер, бизнес



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