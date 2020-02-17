Названа средняя сумма кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в России в среднем крадут по 10-15 тыс. руб.

Как сообщил замдиректора департамента Центробанка РФ по информационной безопасности Артем Сычев, бывают варианты и с миллионами, "но это скорее исключение из правил".

Как правило жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 28 до 55 лет, которые попадаются на фальшивые просьбы якобы от друзей в соцсетях перечислить требуемую сумму на те или иные нужды, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей.

Преступники представляются сотрудниками банка и рассказывают о получении заявления на закрытие счета, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков.

Они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет. Потенциальной жертве, которая не обращалась с подобной просьбой, предлагают "спасти" свои средства с помощью перевода на некий "безопасный" счет.