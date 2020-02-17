Москвичка умерла на конкурсе по поеданию пирожных

В одном из баров Москвы скончалась девушка.

Инцидент произошел 15 февраля. Как сообщило издание Baza, посетительница заведения подавилась кондитерским изделием и задохнулась. Приехавшие медики констатировали смерть.

Момент гибели 23-летней москвички во время конкурса по поеданию пирожных попал на видео. На кадрах видно, что под конец конкурса девушка попыталась прожевать сразу несколько пирожных.

В какой-то момент она хватается за рядом стоящего человека и начинает падать. К ней подбегают посетители заведения и пытаются помочь, сообщает Lenta.ru.