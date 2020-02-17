Захарова и Симоньян прокомментировали слова Смирнова о "бесплатных проститутках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками.

На своей странице в Facebook дипломат обратилась к главе синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимиру Легойде. "Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?", — написала Захарова.

Не осталась в стороне и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. У себя в Telegram-канале она пригласила Смирнова в гости, чтобы посмотреть, как живет "нормальная семья". По ее мнению, бракосочетание — бессмысленная и усложняющая множество аспектов жизни вещь.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала протоиерея Димитрия Смирнова за его высказывание про гражданских жён, которых он сравнил с бесплатными проститутками.

По ее словам, из-за таких высказываний верующих считают кем-то из Средневековья.

Кроме того, депутат Госдумы Елена Вторыгина считает, что многие женщины очень хотят вступить в брак, но за штамп в паспорте выступают далеко не все мужчины.