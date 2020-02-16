29 Августа 2020
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Политика В России
Наталья Поклонская (2020) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Поклонская заступилась за гражданских жён, которых протоиерей Смирнов назвал бесплатными проститутками

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала протоиерея Димитрия Смирнова за его высказывание про гражданских жён, которых он сравнил с бесплатными проститутками.

По ее словам, из-за таких высказываний верующих считают кем-то из Средневековья.

Отметим, что сама Поклонская долгое время жила именно в гражданском браке. И так как является воцерковленной женщиной, то не может не знать, что в православии это действительно считается блудом.

Наталья Поклонская(2020)|Фото: t.me/poklonskaya_nv

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Поклонская заступилась за гражданских жён, которых протоиерей Смирнов назвал бесплатными проститутками

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Ранее 31.03.2020 11:57 Мск Высказывание протоиерея Смирнова о "бесплатных проститутках" проверяют на экстремизм
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