Поклонская заступилась за гражданских жён, которых протоиерей Смирнов назвал бесплатными проститутками

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала протоиерея Димитрия Смирнова за его высказывание про гражданских жён, которых он сравнил с бесплатными проститутками.

По ее словам, из-за таких высказываний верующих считают кем-то из Средневековья.

Отметим, что сама Поклонская долгое время жила именно в гражданском браке. И так как является воцерковленной женщиной, то не может не знать, что в православии это действительно считается блудом.