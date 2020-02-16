В больнице умерла третья пострадавшая в результате взрыва на заводе "Русский хром"

Третья пострадавшая при взрыве на заводе "Русский хром" в Первоуральске скончалась минувшей ночью.

У женщины были обширные ожоги тела - более 80%.

Напомним, все случилось в цехе пароснабжения АО "Русский хром 1915". При переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека - две женщины и мужчина. Все они скончались от полученных травм.