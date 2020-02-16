28 Августа 2020
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Александр Логинов (2019) | Фото: instagram.com/loginovteam

Российский биатлонист Логинов "взял" вторую медаль за два дня

Биатлонист из России Александр Логинов второй день подряд "берет" медали чемпионата мира, который в эти дни проходит в Италии.

На этот раз в гонке преследования он смог финишировать третьим, забрав "бронзу" состязания. Его результат - 31 минута 39,1 секунды.

15 февраля Логинов занял первое место в спринтерской гонке на 10 километров. Россиянин на 6,5 секунд опередил француза Кентена Фийона Майе, ставшего вторым. При этом Логинов не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах.

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Российский биатлонист Логинов "взял" вторую медаль за два дня

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Теги: Александр Логинов, биатлон, гонка преследования, бронзовая медаль



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Ранее 15.02.2020 17:55 Мск Россиянин Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ по биатлону

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