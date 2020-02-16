Российскому послу в Турции поступают новые угрозы

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему поступают новые угрозы в связи с ситуацией в Идлибе. Он отметил, что интернет-пользователи продолжают присылать оскорбления.

Как сообщает "Звезда" со ссылкой на посла, в комментариях люди пишут: “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови”.

Ранее турецкие власти усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими Ерхову. Как сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова, ситуация в последнее время действительно обострилась. По ее словам, за угрозами вряд ли последуют какие-либо действия, но предосторожность необходима.

Ерхов также вспомнил ситуацию пятилетней давности в Алеппо - после тех событий убили прежнего российского посла в Турции Андрея Карлова.