28 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Алексей Ерхов (2020) | Фото: twitter.com

Российскому послу в Турции поступают новые угрозы

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему поступают новые угрозы в связи с ситуацией в Идлибе. Он отметил, что интернет-пользователи продолжают присылать оскорбления.

Как сообщает "Звезда" со ссылкой на посла, в комментариях люди пишут: “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови”.

Ранее турецкие власти усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими Ерхову. Как сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова, ситуация в последнее время действительно обострилась. По ее словам, за угрозами вряд ли последуют какие-либо действия, но предосторожность необходима.

Ерхов также вспомнил ситуацию пятилетней давности в Алеппо - после тех событий убили прежнего российского посла в Турции Андрея Карлова.

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Российскому послу в Турции поступают новые угрозы

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Теги: Алексей Ерхов, Турция, Идлиб, посол, угрозы



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Ранее 14.02.2020 07:24 Мск Российскому послу в Турции угрожают из-за ситуации в Идлибе

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