Редчайшего в мире леопарда, которого сбила машина, самолетом из Владивостока доставили в Москву на операцию по удалению опухоли

Леопарда по кличке Эльбрус редчайшей породы Leo 131М самолетом доставили из Владивостока в Москву.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании "Россия", на чьем борте животное доставили в столицу, молодого зверя нашли в марте прошлого года сотрудники Охотнадзора у границ национального парка "Земля леопарда".

Оказалось, что леопарда сбила машина и он был ранен. На протяжении долгого времени ветеринары лечили животное и Эльбрус даже успешно прошел курс реабилитации для возвращения в природу, однако у него нашли хромоту левой задней лапы.

"Из-за тяжелой травмы лопатки у него образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и травма лапы, может существенного осложнить жизнь хищника в дикой природе. Было принято решение везти животное в Москву", - отметили в авиакомпании.

Привезли Эльбруса совершенно бесплатно на обычном пассажирском самолете в специальном отсеке борта по всем правилам транспортировки животных - леопард абсолютно нормально перенес полет.

В московской клинике леопарду сделают операцию по удалению опухоли, после этого лечение будет продолжено.