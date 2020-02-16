В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ, в котором гражданских жен назвали "бесплатными проститутками"

В Госдуме прокомментировали заявление главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова - ранее он назвал гражданских жен в России "бесплатными проститутками".

Депутат Госдумы Елена Вторыгина считает, что многие женщины очень хотят вступить в брак, но за штамп в паспорте выступают далеко не все мужчины.

"Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке. Это какая-то все равно защита себя и детей будущих", - пишет РИА "Новости", приводя слова Вторыгиной.

Заместитель руководителя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Смирнов высказался в свойственной ему образной манере. Кипшидзе добавил, что Смирнов имел ввиду психологическую травму, которую наносят женщинам мужчины, не приглашая их в ЗАГС зарегистрировать законный брак, а живут с ними не расписанными.