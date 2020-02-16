Полиция рассматривает хулиганство как основную версию нападения мужчины на работников храма в Москве

Сотрудники полиции считают, что 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов напал с ножом на служителей храма Святителя Николая в Москве из хулиганских побуждений.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, никакого реального мотива у Ефимова не было. Некоторые СМИ сообщают, что в момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии.

Напомним, утром 16 февраля Ефимов с ножом ворвался в храм и попытался прорваться к алтарю, его остановили служители храма, которых он ранил - сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ефимов задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.