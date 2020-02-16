Кокорин захотел продлить контракт с "Зенитом" на четыре года с зарплатой €4 млн в год

Футболист Александр Кокорин хочет 4-летний контракт с "Зенитом" на €4 млн в год, об этом пишет RT.

Однако Кокорину питерский клуб может предложить лишь контракт на 2,5 года с зарплатой в €2,5 млн в год. Действующий договор с "Зенитом" истекает летом 2020 года.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о непонятной ситуации с Кокориным. Недавно стало известно, что футбольный клуб "Сочи" арендовал Кокорина до конца сезона. Однако сам футболист заявил, что хотел бы остаться в "Зените" и никуда уходить не намерен. За это игрока отстранили от работы с основной командой и отправили в "Зенит-2".