В Кургане врач второй горбольницы отправил пациентку на три буквы, отказавшись осматривать ее больного отца

Врач-терапевт второй городской больницы в Кургане Евгений Антуфьев послал на три буквы пациентку, которая попросила обследовать своего отца, видеозапись инцидента имеется в распоряжении Накануне.RU.

Инцидент произошел прямо в больнице - женщина приехала в больницу вместе со своим отцом, которого привезли на каталке. В тот момент, когда больной мужчина лежал в коридоре, Антуфьев сидел в кабинете, играл в пасьянс на компьютере, а в момент общения с женщиной читал книгу.

Дочь пациентки отметила, что терапевт назначил рентген, однако Антуфьев сказал женщине: "Идите отсюда. Я к этому пациенту отношения не имею". В конце беседы терапевт встал со своего места и удалился, обматерив женщину.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области, сейчас в медицинской организации проводится внутренняя проверка, по результатам которой будет принято решение в отношении данного врача.

"В настоящее время пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вопрос находится на контроле", - заявили в депздраве.