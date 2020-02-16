"Слуга народа" официально объявила свою идеологию

Съезд украинской правящей партии "Слуги народа" официально утвердил свою идеологию. Ею стал центризм. "Активный и креативный украинский центризм", - так объявил глава партии Александр Корниенко, который сказал, что ни одна из других идеологий на Украине не сработала.

Напомним, после инаугурации президента Владимира Зеленского его представитель в Раде Руслан Стефанчук заявил, что у партии "Слуга народа" идеология либертарианства. Позже Корниенко сообщил, что идеология скорее либерально-социалистическая.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что центризм "можно охарактеризовать следующими народными пословицами: "и нашим, и вашим", "за все хорошее, против всего плохого". Следует признать, очень органичная для партии "Слуга народа" идеология".

Также на съезде принято решение создать партийную газету "Слуга народа" и телеканал "Слуга народа ТВ".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новую идеологию в своем телеграм-канале. По ее словам, Украине пора покончить с "махновщиной", замешанной на фашизме". Но сначала нужно прекратить войну в Донбассе и предоставить права русскому и венгерскому языкам, а также "посадить на якорную цепь свиноподобного шайтана Порошенко". "Какой без этого центризм?" - отмечает она.