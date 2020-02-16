28 Августа 2020
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Общество В России Крым
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Крыму полицейские рассказали, как подчиненные возят начальству селедку и кричат матом на сотрудников

В группе "Омбудсмен полиции" в соцсети "Вконтакте" появилась анонимная запись, где сотрудница МВД Керчи рассказала о хамстве со стороны своего начальника.

По словам женщины, она проработала в системе управления по работе с личным составом более 10 лет и никогда не испытывала такого хамства со стороны начальства. Женщина рассказала, что помощник начальника управления МВД России по Керчи, начальник отдела по работе с личным составом Константин Голованов на совещаниях оскорбляет и кричит матом на сотрудниц.

"Он вообще не понимает в службе УРЛС. Мало того, что этот индивид мужского пола постоянно орет матом на нас, так на одном из последних совещаний, на котором нас присутствовало пять женщин, он кричал как истеричка, что мы будем выполнять его незаконные указания и что ему плевать на МВД по республике Крым, потому что он Сизову ведрами возит селедку и он будет делать так, как скажет ему наш руководитель", - пишет женщина.

Дмитрий Сизов является начальником управления по работе с личным составом МВД Крыма.

"Стыдно просто иметь такого начальника, который имеет в подчинении 7 девочек, и носит не только звание полковника, но и селедку руководству МВД, да ещё и кричит об этом на каждом углу", - написала женщина.

Она добавила, что раньше полковники полком командовали и мужчины были настоящие.

Автор поста попросила руководство МВД Крыма объяснить Сизову и Голованову истинные правила поведения сотрудников полиции.

скриншот, Омбудсмен полиции, обращение(2020)|Фото: vk.com группа "Омбудсмен полиции"

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В Крыму полицейские рассказали, как подчиненные возят начальству селедку и кричат матом на сотрудников

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Теги: Константин Голованов, Дмитрий Сизов, Керчь, Крым, МВД, полиция, селедка



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