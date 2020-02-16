В Японии заявили, что переговоры с Россией по мирному договору выходят на новый этап

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что переговоры с Россией по заключению мирного договора вышли на новый уровень.

Как передает телеканал NHK, глава МИД Японии отметил, что качество переговоров переходит в позитивный формат.

Об этом стало известно после переговоров в Германии Мотэги и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Японский министр пригласил Лаврова в Токио, сроки визита сейчас оговариваются.

Напомним, в середине декабря прошлого года в японской прессе возникла шумиха из-за требований японских коммунистов вернуть все Курилы, а не только так называемые "северные территории". Дискуссия о возможной передаче Японии островов Кунашир и Хабомаи оживилась после того, как российские власти вспомнили о советско-японской декларации 1956 года, допускавшей передачу этих территорий в качестве жеста доброй воли. Однако в Токио не согласны даже на это, считая, что как минимум четыре острова являются неотъемлемой частью Японии и должны принадлежать ей по праву.