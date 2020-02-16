28 Августа 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

В Калининграде расстреляли супружескую пару с ребенком

В Калининграде вечером 15 февраля 63-летний мужчина расстрелял супружескую пару с ребенком.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по региону, женщина и мужчина погибли, пострадавший подросток получил ранения, однако выжил - сейчас его жизни ничего не угрожает, его отправили к бабушке и назначили лечение амбулаторно.

Сообщается, что погибшая женщина была беременна. После убийства нападавший решил свести счеты с жизнью, его доставили в реанимацию, где он скончался.

Есть информация, что нападение произошло из-за бизнеса.

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В Калининграде расстреляли супружескую пару с ребенком

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Теги: Калининград, профессора Баранова, расстрел, карабин, стрелок



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Развитие сюжета:

Ранее 18.02.2020 07:44 Мск В СК назвали причину двойного убийства супружеской пары на рынке Калининграда

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