В Калининграде расстреляли супружескую пару с ребенком

В Калининграде вечером 15 февраля 63-летний мужчина расстрелял супружескую пару с ребенком.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по региону, женщина и мужчина погибли, пострадавший подросток получил ранения, однако выжил - сейчас его жизни ничего не угрожает, его отправили к бабушке и назначили лечение амбулаторно.

Сообщается, что погибшая женщина была беременна. После убийства нападавший решил свести счеты с жизнью, его доставили в реанимацию, где он скончался.

Есть информация, что нападение произошло из-за бизнеса.