Газпром ответил на слова американского министра о том, что Россия не сможет сама завершить строительство "Северного потока - 2"

Министру энергетики США Дэну Бруйетту посоветовали "никогда не говорить никогда" - так на слова американского политика о том, что Россия не сможет сама завершить строительство газопровода "Северный поток - 2", ответил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Ранее Бруйетт отметил, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод и тем самым обойти санкции "штатов".

Американский министр добавил, что у России нет соответствующих технологий.

Напомним, для завершения строительства "Северный поток - 2" нужно найти нужное судно.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп анонсировал санкции в отношении газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2".