28 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Сергей Куприянов, официальный представитель &quot;Газпрома&quot; (2010) | Фото: www.gazprom.ru

Газпром ответил на слова американского министра о том, что Россия не сможет сама завершить строительство "Северного потока - 2"

Министру энергетики США Дэну Бруйетту посоветовали "никогда не говорить никогда" - так на слова американского политика о том, что Россия не сможет сама завершить строительство газопровода "Северный поток - 2", ответил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Ранее Бруйетт отметил, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод и тем самым обойти санкции "штатов".

Американский министр добавил, что у России нет соответствующих технологий.

Напомним, для завершения строительства "Северный поток - 2" нужно найти нужное судно.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп анонсировал санкции в отношении газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2".

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Газпром ответил на слова американского министра о том, что Россия не сможет сама завершить строительство "Северного потока - 2"

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Теги: Северный поток - 2, Газпром, США, Россия, газ, газопровод, Дэн Бруйетт, Сергей Куприянов



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