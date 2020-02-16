28 Августа 2020
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Общество За рубежом
Председатель КНР Си Цзиньпин на форуме китайско-арабского сотрудничества (2018) | Фото: news.youth.cn

Председатель КНР рассказал, как давал распоряжения о необходимости борьбы с новым коронавирусом

Руководитель Китайской Народной республики Си Цзиньпин рассказал, как давал первые распоряжение по борьбе с новым коронавирусом.

Глава КНР отметил, что впервые сделал это еще 7 января 2020 года на заседании китайского Политбюро.

Как пишет китайский журнал "Цюши", только 9 января медики предварительно установили, что возбудителем пневмонии в Ухане стал именно новый тип коронавируса.

Напомним, на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Китае достигло 68,5 тыс. человек, 1 тыс. 665 человек погибли и более 9 тыс. выздоровели.

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Председатель КНР рассказал, как давал распоряжения о необходимости борьбы с новым коронавирусом

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Теги: Си Цзиньпин, Китай, коронавирус



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