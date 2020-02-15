27 Августа 2020
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Федор Смолов (2020) | Фото: twitter.com/RCCelta

Федор Смолов включен в заявку "Сельты" на игру с лидером чемпионата "Реалом"

Испанская "Сельта" опубликовала заявку на предстоящий матч 24-го тура Примеры против мадридского "Реала". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Всего в список включены 20 футболистов. Среди них оказался и нападающий сборной России Федор Смолов, который перешел в клуб из Виго в зимнее трансферное окно на правах аренды из московского "Локомотива".

Матч "Реал" – "Сельта" пройдет в воскресенье, 16 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Игра начнется в 23 часа по московскому времени. Мадридский клуб в настоящее время занимает первое место в чемпионате, "Сельта" располагается на 18-й строчке.

Напомним, Федор Смолов провел за свой новый клуб уже два матча. Пока голов или результативных передач на счету российского форварда нет. В прошлой встрече его команда одержала волевую победу над "Севильей".

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Федор Смолов включен в заявку "Сельты" на игру с лидером чемпионата "Реалом"

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Теги: Смолов, Сельта, Реал, заявка



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