Путин может провести встречу с Эрдоганом: решение примут после переговоров в Москве

Окончательное решение о двусторонней встрече президентов России и Турции будет принято после переговоров, которые пройдут в Москве. Об этом сообщил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Читайте также: Граждане Ливии сожгли ростовую фигуру Эрдогана на митинге в Бенгази

"Они согласились встретиться. Но посмотрим, как пройдут переговоры в Москве в понедельник", - заявил Чавушоглу в субботу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как передает "Интерфакс", также он отметил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону договорились, что сначала будет проведена встреча министров иностранных дел. Ожидается, что турецкая делегация прибудет в Россию 17 февраля для обсуждения ситуации в Идлибе.

Напомним, недавно российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.

Перед этим Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.