27 Августа 2020
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Политика В России За рубежом Москва
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Путин может провести встречу с Эрдоганом: решение примут после переговоров в Москве

Окончательное решение о двусторонней встрече президентов России и Турции будет принято после переговоров, которые пройдут в Москве. Об этом сообщил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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"Они согласились встретиться. Но посмотрим, как пройдут переговоры в Москве в понедельник", - заявил Чавушоглу в субботу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как передает "Интерфакс", также он отметил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону договорились, что сначала будет проведена встреча министров иностранных дел. Ожидается, что турецкая делегация прибудет в Россию 17 февраля для обсуждения ситуации в Идлибе.

Напомним, недавно российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.

Перед этим Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

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Путин может провести встречу с Эрдоганом: решение примут после переговоров в Москве

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Теги: Путин, Эрдоган, встреча, Москва



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