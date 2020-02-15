"Нет голосованию! Даешь референдум!" На митинге в Москве выступили против "конституционного лохотрона"

Сегодня, 15 февраля, в Москве на Суворовской площади состоялся митинг лево-патриотической оппозиции "За референдум по Конституции! За новый курс и смену власти!". На площади собралось более 3 тыс. человек, вокруг расположились большие силы полиции.

Не так часто плечом к плечу стоят непарламентские "объединенные коммунисты" и КПРФ, комсомольцы, лимоновцы и православные социалисты, СКМ и "Сталинский полк", "Обманутые дольщики" и даже молодежная компания со знаком Перуна на черном флаге, разместившаяся особняком от традиционных анархистов. Объединенные делом, борьбой за лучшее будущее России, люди требовали перемен.

Митинг открывал Алексей Лапушкин, секретарь Федерального Совета "Партии Дела". Из всех выступавших он был наиболее конкретен: "Нам нужны Конституционное собрание и полноценный референдум, индустриализация страны и новые рабочие места".

Леонид Развозжаев, представитель "Левого фронта", признал, что левые пока не закончили вырабатывать свои предложения об изменениях Конституции, но готовы бойкотировать голосование, если в Основном законе не будут закреплены сроки выхода на пенсию, привязка зарплат госчиновников к прожиточному минимуму, выборность судей, упрощение от должности президента, фактически переход к парламентской республике.

Закончил Развозжаев предложением закрепить в Конституции право народа на восстание.

Выступавший после Леонида Развозжаева Игорь Стрелков от имени движения "Новороссия" констатировал, что сейчас власть "предлагает лохотрон наперсточников", чтобы "увековечить саму себя", и предложил "не вестись и требовать настоящий референдум".

Михаил Аксель от незарегистрированной партии "Другая Россия" начал с констатации о 20-летней диктатуре и политзаключенных. Активисты этой политической организации поддерживают именно референдум, а также Новый курс и "смену власти". Основной же лозунг нацболов [Национал-большевистская партия запрещена в РФ] прежний: "Россия без Путина".

Выступавший от "Партии Дела" Максим Калашников обращался ко всем - к красным и национал-патриотам. Вспомнив фильм "Ночь над Чили", он констатировал, что на Россию сейчас опускается ночь.

"Поэтому нет иного выхода, как выходить на митинги, требуя перемен, полноценного референдума и прямой власти народа, который и создавал Великую Державу, которая не так давно простиралась от Камчатки до Днестра", - заявил Максим Калашников и в год 75-летия Победы призвал к новой Победе!