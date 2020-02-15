28 Августа 2020
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&quot;Партия Дела&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Нет голосованию! Даешь референдум!" На митинге в Москве выступили против "конституционного лохотрона"

Сегодня, 15 февраля, в Москве на Суворовской площади состоялся митинг лево-патриотической оппозиции "За референдум по Конституции! За новый курс и смену власти!". На площади собралось более 3 тыс. человек, вокруг расположились большие силы полиции.

Не так часто плечом к плечу стоят непарламентские "объединенные коммунисты" и КПРФ, комсомольцы, лимоновцы и православные социалисты, СКМ и "Сталинский полк", "Обманутые дольщики" и даже молодежная компания со знаком Перуна на черном флаге, разместившаяся особняком от традиционных анархистов. Объединенные делом, борьбой за лучшее будущее России, люди требовали перемен.

Конституция(2020)|Фото: Накануне.RU

левый поворот, левый фронт, социализм(2020)|Фото: Накануне.RU

Митинг открывал Алексей Лапушкин, секретарь Федерального Совета "Партии Дела". Из всех выступавших он был наиболее конкретен: "Нам нужны Конституционное собрание и полноценный референдум, индустриализация страны и новые рабочие места".

Алексей Лапушкин(2020)|Фото: Накануне.RU

"Партия Дела"(2020)|Фото: Накануне.RU

Леонид Развозжаев, представитель "Левого фронта", признал, что левые пока не закончили вырабатывать свои предложения об изменениях Конституции, но готовы бойкотировать голосование, если в Основном законе не будут закреплены сроки выхода на пенсию, привязка зарплат госчиновников к прожиточному минимуму, выборность судей, упрощение от должности президента, фактически переход к парламентской республике.

митинг за референдум по Конституции(2020)|Фото: Накануне.RU

митинг за референдум по Конституции(2020)|Фото: Накануне.RU

Закончил Развозжаев предложением закрепить в Конституции право народа на восстание.

Леонид Развозжаев(2020)|Фото: Накануне.RU

СКМ, ОКП, "Партия Дела"(2020)|Фото: Накануне.RU

Выступавший после Леонида Развозжаева Игорь Стрелков от имени движения "Новороссия" констатировал, что сейчас власть "предлагает лохотрон наперсточников", чтобы "увековечить саму себя", и предложил "не вестись и требовать настоящий референдум".

Игорь Стрелков(2020)|Фото: Накануне.RU

Новороссия(2020)|Фото: Накануне.RU

Михаил Аксель от незарегистрированной партии "Другая Россия" начал с констатации о 20-летней диктатуре и политзаключенных. Активисты этой политической организации поддерживают именно референдум, а также Новый курс и "смену власти". Основной же лозунг нацболов [Национал-большевистская партия запрещена в РФ] прежний: "Россия без Путина".

"Другая Россия", лимоновцы, НБП, нацбол(2020)|Фото: Накануне.RU

Пудинг просрочен, реформы, протест(2020)|Фото: Накануне.RU

Выступавший от "Партии Дела" Максим Калашников обращался ко всем - к красным и национал-патриотам. Вспомнив фильм "Ночь над Чили", он констатировал, что на Россию сейчас опускается ночь.

Максим Калашников(2020)|Фото: Накануне.RU

митинг за референдум по Конституции(2020)|Фото: Накануне.RU

"Поэтому нет иного выхода, как выходить на митинги, требуя перемен, полноценного референдума и прямой власти народа, который и создавал Великую Державу, которая не так давно простиралась от Камчатки до Днестра", - заявил Максим Калашников и в год 75-летия Победы призвал к новой Победе!

Георгиевская лента(2020)|Фото: Накануне.RU

Игорь Стрелков, Владимир Квачков(2020)|Фото: Накануне.RU

Оплот Донбасса(2020)|Фото: Накануне.RU

Георгий Федоров(2020)|Фото: Накануне.RU

митинг, ОБСЕ(2020)|Фото: Накануне.RU

Сталин, коммунисты, левые, коммунизм(2020)|Фото: Накануне.RU

митинг за референдум по Конституции(2020)|Фото: Накануне.RU

митинг за референдум по Конституции(2020)|Фото: Накануне.RU

Сергей Удальцов(2020)|Фото: Накануне.RU

"Партия Дела", ОКП(2020)|Фото: Накануне.RU

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"Нет голосованию! Даешь референдум!" На митинге в Москве выступили против "конституционного лохотрона"

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Теги: Конституция, референдум, Партия Дела, Алексей Лапушкин, Максим Калашников, Левый фронт, Леонид Развозжаев



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