27 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

Зеленский объявил о своем плане по Донбассу: самые главные заявления в Мюнхене

Украинский президент Владимир Зеленский предложит новый план разведения войск в Донбассе. Об этом он рассказал в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Суть плана проста - осуществлять разведение по секторам. Когда ОБСЕ зафиксирует разведение на первом участке, можно приступать ко второму и т.д. В ближайшее время Украина проинформирует об этом Россию, Германию и Францию.

Любопытно, что на "нормандской встрече" в Париже 9 декабря было решено согласовать еще три новых участка, но пока не согласован ни один.

Также Зеленский сделал еще ряд важный заявлений. Он не будет вести диалог с ДНР и ЛНР, как это записано в Минских соглашениях.

"Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными властями", - сказал он.

А "местное население" - это создаваемая украинская платформа "Мир Донбасса", в которую войдут бежавшие из Донбасса на Украину.

Кроме того, Зеленский заявил, что "у нас одна из самых сильных армий в Европе - 200 тысяч. И мы хотим мира на своих условиях - на условиях сильной армии". Армию, НАТО и ядерное оружие он назвал "защитниками суверенитета" Украины. О желании иметь ядерное оружие он не сказал, но покритиковал Будапештский меморандум, посетовав, что никому верить нельзя.

Интересно, что Зеленский представил себя как лидера, который говорит от лица всех жителей земли, которые испытывают несправедливость мироустройства и недовольны тем, что сильные не учитывают интересы слабых.

Как сообщало Накануне.RU, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности вчера согласовали 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе. Однако позже текст исчез с сайта конференции.

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Зеленский объявил о своем плане по Донбассу: самые главные заявления в Мюнхене

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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