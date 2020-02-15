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Александр Логинов (2019) | Фото: instagram.com/loginovteam

Россиянин Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов сегодня занял первое место в спринтерской гонке на 10 километров на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Логинов на 6,5 секунд опередил француза Кентена Фийона Майе, ставшего вторым. При этом россиянин не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах. Третье место занял еще один представитель Франции Мартен Фуркад.

Что касается других российских спортсменов, то Матвей Елисеев занял в гонке 12-е место, Никита Поршнев стал 21-м, а Евгений Гараничев финишировал на 56-й строчке.

Логинов стал первым с 2008 года россиянином, кому удалось взять "золото" чемпионата мира в спринтерской гонке. Тогда победителем спринта в шведском Эстерсунде стал Максим Чудов.

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Россиянин Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ по биатлону

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Теги: Логинов, биатлон, чемпион мира



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