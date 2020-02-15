Граждане Ливии сожгли ростовую фигуру Эрдогана на митинге в Бенгази

Вчера на площади Киш в ливийском городе Бенгази прошёл митинг «Стоп террор». Более 200 тыс. граждан Ливии протестовало против вторжения турецких солдат североафриканскую республику. Этот вопрос волнует абсолютно всех мирных жителей – от представителей племён и муниципальных служащих, до активистов из студенческих и общественных организаций.

Ключевым событием митинга в Бенгази стало обращение командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Во время своего выступления он заявил, что ЛНА будет биться за Триполи до победного конца.

«Мы заверяем вас, что мы не остановимся, даже если предатели будут призывать всех наемников мира <… > армия не пойдет на компромисс и не будет пренебрегать тем, ради чего жертвуют наши дети, и мы не отступим от наших принципов», — подчеркнул Хафтар.

Фельдмаршал заверил, что сразу после победы над наёмниками на всей территории Ливии буден введён постоянный режим прекращения огня. Мир в североафриканском государстве возможен только при полной победе над наёмными террористами так называемого Правительства национального согласия, подчеркнул Хафтар.

Стоит отметить, что Ливийская национальная армия до сих пор поддерживает перемирие, несмотря на то, что Турция по-прежнему помогает террористическому режиму ПНС. Напомним, Анкара перебрасывает в Ливию военный контингент, в том числе террористов из сирийского Идлиба, вооружение и технику. По разным оценкам, в ливийскую столицу переброшено уже более 10 тыс. боевиков из Сирии. Это привело к резкому росту уровня преступности в городе. Сирийские террористы мародёрствуют и обворовывают местное население, а зачастую дело доходит до насилия и убийств.

Граждан Ливии возмущает подобное положение дел. Во время митинга в Бенгази ливийцы выразили свой протест символическим сожжением ростовых фигур, изображающих турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Файеза Сарраджа, возглавляющего так называемое ПНС.