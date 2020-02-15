27 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
флаги Франции и Евросоюза (2019) | Фото: Накануне.RU

Макрон считает, что Европе нужен стратегический диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе нужен диалог с Россией. Об этом он заявил, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты. Способности обсуждать кибербезопасность, космос, то есть эту архитектуру безопасности", - приводит слова Макрона РИА Новости.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявлял, что у России есть возможность восстановить статус супердержавы. По его мнению, у страны есть три сценария развития.

Также президент Франции признавался, что в Париже верят в Европу, которая "будет простираться от Лиссабона до Владивостока".

Эммануэль Макрон, Владимир Путин(2018)|Фото: kremlin.ru

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Макрон считает, что Европе нужен стратегический диалог с Россией

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Теги: Макрон, Россия, Европа, диалог



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