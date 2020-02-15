В Генпрокуратуре обвинили Нидерланды в отказе выдать материалы по делу о крушении малазийского "Боинга"

В Генеральной прокуратуре РФ обвинили Нидерланды в отказе выдать материалы по делу о крушении малазийского "Боинга", которое произошло в июле 2014 года.

Как сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре России, в конце лета прошлого года из прокуратуры Нидерландов к ним поступил очередной запрос о правовой помощи по уголовному делу о крушении самолета, выполнявшего рейс МН-17. Из документов следовало, что совместная следственная группа подозревает в причастности к данному инциденту трех граждан РФ.

10 октября 2019 года Генеральная прокуратура официально обратилась в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче соответствующих материалов для уголовного преследования подозреваемых. Это должно было быть сделано на основании Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 1972 года, участниками которой являются как Нидерланды, так и Россия.

"В случае ее удовлетворения указанные лица должны были бы предстать перед следствием и судом в России, а при условии их осуждения понести наказание. К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы. Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении надзорного ведомства.

Напомним, суд по делу о крушении MH-17 начинается 9 марта. Сообщалось, что три из четырех подозреваемых обладают российским гражданством.