27 Августа 2020
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Общество За рубежом
тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

В Европе зафиксирован первый случай смерти от китайского коронавируса

80-летний китаец скончался от коронавируса во Франции. Это первый случай смерти от заболевания в Европе.
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Как заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен, речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл в европейскую страну 16 января. Больного госпитализировали в больницу, а 25 января были предприняты строгие меры по его изоляции.

"Его состояние быстро ухудшалось и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации", - приводит слова министра РИА Новости.

Напомним, ранее медики в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Речь идет о методике переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19, поскольку в крови выздоравливающих людей содержится большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител.

Сообщалось, что при помощи данного метода удалось спасти уже 10 "тяжелых" пациентов.

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В Европе зафиксирован первый случай смерти от китайского коронавируса

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Теги: коронавирус, Франция, смерть, Китай



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Ранее 14.02.2020 08:10 Мск В КНР сообщили об эффективном способе лечения зараженных коронавирусом

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