Сборная России лишится первого места в медальном зачете Олимпиады-2014

Сборная России после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова лишится первого места в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Напомним, сегодня стало известно, что Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Теперь его результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, а команда России – лишена "золота" Сочи-2014 в мужской эстафете.

Как пишет Sports.ru, в таком случае на первом месте медального зачета Олимпиады-2014 окажется сборная Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых), на втором – сборная Канады (10-10-5). Сборная России, занимавшая первое место, опустится на третью строчку (10-9-9).

Напомним, также сегодня стало известно о дисквалификации биатлонистки Светланы Слепцовой. Причина та же – нарушение антидопинговых правил.

В Союзе биатлонистов России подтвердили, что ими получено официальное письмо от Международного союза биатлонистов, в котором содержится информация по поводу Устюгова и Слепцовой. Как сообщили Накануне.RU в организации, оба спортсмена дисквалифицированы на два года.