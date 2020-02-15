Из задымившегося рудника в Белгородской области эвакуировали 245 шахтеров

Эвакуация шахтеров из задымившегося рудника в Белгородской области завершена. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сегодня утром поступил сигнал о задымлении в шахте рудника из вентиляционного отсека глубиной 400 метров в поселке Яковлево. На место незамедлительно были направлены два отделения военизированной горноспасательныой части и дежурные караулы пожарно-спасательных частей.

В общей сложности на поверхность были выведены 245 человек. Как добавили в МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет.

Все обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются.