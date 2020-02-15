Путин согласился с позицией Украины: у Зеленского представили иную версию телефонного разговора

Офис украинского президента Владимира Зеленского представил свою версию телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Она существенно отличается от того, о чем сообщила пресс-служба Кремля.

У Зеленского не упомянули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Полностью опущено то, что Путин подчеркнул недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, на что недавно пошел Зеленский. Не упомянуто и то, что Путин прямо поставил вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности. Не сказано о прекращении огня, дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения и разминировании. Также "забыли", что Путин выразил соболезнования в связи с гибелью восьми украинских гастарбайтеров в ДТП в Псковской области. Не сказано и о том, что разговор запросил сам Зеленский. Поэтому сообщение офиса Зеленского намного меньше по объему, чем сообщение Кремля. В Киеве просто просто опустили все неудобные детали разговора, представив все в выгодном для себя свете.

Единственное, что у Зеленского совпадает с сообщением Кремля, - это обсуждение обмена пленными.

При этом в Киеве приврали по целому ряду обстоятельств. Так, стороны якобы "обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки". В Москве же не раз отмечали, что парижские договоренности Киевом не выполняются, а значит, апрельская встреча лидеров "Нормандской четверки" под угрозой срыва.

Кроме того, Путин будто бы согласился с освобождением украинцев, "которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма" (дословно: "акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан").

Интересно, что на сайте Кремля новость появилась на 2,5 часа позже. Не исключено, что именно из-за искажения Киевом сути разговора и были использованы жесткие формулировки, не характерные для официальных сообщений (Путин "прямо поставил вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности", "подчеркнул недопустимость искажения [Зеленским] исторической правды").

Политолог Ростислав Ищенко считает, что у него "складывается впечатление, что кремлевские юмористы зло пошутили над киевским клоуном".

"Как раз после его звонка в российских СМИ появилась информация, что отставка Суркова не принята. Он и дальше будет заниматься ДНР/ЛНР, а Козак - Украиной. Зеленский клюнул, уволил Богдана, назначил Ермака, ослабил свою команду, разорвал прямой контакт с Коломойским... и начал ждать... безоговорочного принятия Россией украинской позиции по Донбассу. Не дождался. Позвонил. И… такой пассаж!" - написал Ищенко, который, однако, не исключает, что это могло быть и стечением обстоятельств.