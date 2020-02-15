У жителя Уралмаша в квартире нашли около 800 патронов

Полиция Екатеринбурга подвела итоги профилактической операции "Арсенал".

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в квартире 63-летнего мужчины, проживающего на Уралмаше, полицейские обнаружили два цинковых ящика, в которых незаконно хранилось 788 патронов калибра 7,62. Сам владелец пояснил сыщикам, что несколько лет назад якобы купил их у своего знакомого охотника.

Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф. Он мог избежать ответственности, если бы добровольно сдал все имевшиеся у него патроны. Сейчас силовики выясняют точное происхождение арсенала.

Как добавили в МВД, всего же в рамках операции изъята 21 единица оружия, а также порядка 800 боеприпасов. Возбуждено семь уголовных дел по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов).