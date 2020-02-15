В Мексике передумали закупать военные вертолеты у России из-за обещанных санкций США

В Министерстве иностранных дел Мексики опровергли информацию о приобретении страной партии военных вертолетов у России.

О планах Мехико сообщил на днях глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, мексиканская сторона рассматривает конкретные предложения российского "Рособоронэкспорта" и уже ведутся соответствующие переговоры.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на мексиканскую газету El Universal, заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Хьюго Родригес после этого заявил, что в случае приобретения Мексикой российских вертолетов возможны санкции к Мехико со стороны США. Впоследствии в мексиканском МИД сообщили, что ничего закупаться не будет.

Стоит отметить, что вооруженные силы Мексики уже используют большой парк российских военных вертолетов.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году производитель самолетов SSJ-100 – компания "Гражданские самолеты Сухого" – опровергала информацию о желании мексиканского лоукостера InterJet отказаться от эксплуатации "Суперджетов".