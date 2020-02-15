Двух известных российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг

27 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/facing/walls/plastering/machine-plaster/inside/other/withceiling/, подробнее здесь.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/tile/pavingstone/, подробное описание.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/repair/flat/two-room/other/novostroyke/, быстро и недорого.



Спорт В России
коллаж, спорт, допинг, Россия, МОК, Макларен, Бах, спортсмены (2017) | Фото: Накануне.RU

Двух известных российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг

Известный российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Читайте также:

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела, результаты Устюгова, показанные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы. Кроме этого, Евгений и команда России будут лишены "золота" Сочи-2014 в эстафете.

В спортивных СМИ сегодня появилась информация, что другая известная биатлонистка Светлана Слепцова также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что спортсменка лишится четырех медалей чемпионата Европы-2017 ("золото", два "серебра" и "бронза"), а также трех золотых медалей летнего ЧМ-2017.

В Союзе биатлонистов России ситуацию пока никак не прокомментировали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Двух известных российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Устюгов, биатлон, допинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.02.2020 13:10 Мск Сборная России лишится первого места в медальном зачете Олимпиады-2014

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети