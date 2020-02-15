Двух известных российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг

Известный российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела, результаты Устюгова, показанные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы. Кроме этого, Евгений и команда России будут лишены "золота" Сочи-2014 в эстафете.

В спортивных СМИ сегодня появилась информация, что другая известная биатлонистка Светлана Слепцова также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что спортсменка лишится четырех медалей чемпионата Европы-2017 ("золото", два "серебра" и "бронза"), а также трех золотых медалей летнего ЧМ-2017.

В Союзе биатлонистов России ситуацию пока никак не прокомментировали.