Пермская саночница выиграла "золото" на первом в истории российском чемпионате мира

Саночница из Прикамья Екатерина Катникова выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Сочи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

В первый же день соревнований сборная России завоевала несколько медалей. Катникова, которая родилась и тренируется в Чусовом, стала чемпионкой мира в спринте. Еще одна пермская спортсменка, Татьяна Иванова, стала второй.

"Золото" Екатерине принес результат 31,105 секунды, Татьяна уступила всего 0,008 секунды. На третьем месте оказалась латышка Элиза Каузе.

Стоит отметить, что турнир в Сочи – первый в истории российского санного спорта домашний чемпионат мира. На него съехалось более 120 спортсменов.