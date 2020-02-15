27 Августа 2020
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Спорт В России За рубежом Пермский край
Саночница из Прикамья Екатерина Катникова (2020) | Фото: permkrai.ru

Пермская саночница выиграла "золото" на первом в истории российском чемпионате мира

Саночница из Прикамья Екатерина Катникова выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Сочи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

В первый же день соревнований сборная России завоевала несколько медалей. Катникова, которая родилась и тренируется в Чусовом, стала чемпионкой мира в спринте. Еще одна пермская спортсменка, Татьяна Иванова, стала второй.

"Золото" Екатерине принес результат 31,105 секунды, Татьяна уступила всего 0,008 секунды. На третьем месте оказалась латышка Элиза Каузе.

Стоит отметить, что турнир в Сочи – первый в истории российского санного спорта домашний чемпионат мира. На него съехалось более 120 спортсменов.

Саночницы Екатерина Катникова, Татьяна Иванова и Элиза Каузе(2020)|Фото: permkrai.ru

Саночница из Прикамья Екатерина Катникова(2020)|Фото: permkrai.ru

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Пермская саночница выиграла "золото" на первом в истории российском чемпионате мира

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Теги: Катникова, санный спорт, золото, Пермь



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