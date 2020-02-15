27 Августа 2020
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пожар в Санкт-Петербурге (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В комплексе "Красный треугольник" в Петербурге произошел крупный пожар

Крупный пожар в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МЧС, ночью 15 февраля поступил сигнал о возгорании по адресу Набережная Обводного канала, 134. Был объявлен ранг пожара №1-Бис, а позже повышен до №2.

Горело кирпичное здание на площади 300 кв.м. В 7 часов 24 минуты по местному времени пожар был ликвидирован. Как уточнили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.

По данным СМИ, здание по адресу Набережная Обводного канала, 134 входит в состав комплекса "Красный треугольник" – одной из старейших петербургских мануфактур по производству изделий из резины. В наши дни в комплексе располагаются различные офисы и производства.

пожар в Санкт-Петербурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

пожар в Санкт-Петербурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

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В комплексе "Красный треугольник" в Петербурге произошел крупный пожар

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Теги: пожар, Петербург, МЧС



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