В комплексе "Красный треугольник" в Петербурге произошел крупный пожар

Крупный пожар в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МЧС, ночью 15 февраля поступил сигнал о возгорании по адресу Набережная Обводного канала, 134. Был объявлен ранг пожара №1-Бис, а позже повышен до №2.

Горело кирпичное здание на площади 300 кв.м. В 7 часов 24 минуты по местному времени пожар был ликвидирован. Как уточнили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.

По данным СМИ, здание по адресу Набережная Обводного канала, 134 входит в состав комплекса "Красный треугольник" – одной из старейших петербургских мануфактур по производству изделий из резины. В наши дни в комплексе располагаются различные офисы и производства.