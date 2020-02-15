Суд отправил за решетку отца, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево

Суд избрал меру пресечения для Виктора Гаврилова – отца, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево.

В январе в московском аэропорту были обнаружены двое детей шести и восьми лет с запиской, которую оставил их отец: в ней говорилось о его тяжелом финансовом положении. Мужчина писал, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

Недавно Гаврилова задержали в Хабаровске. Оказалось, что ему вменяют три уголовные статьи: "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража". По версии следствия, находясь в Комсомольске-на-Амуре, он применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, а также похитил деньги, принадлежащие знакомой.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по ходатайству следственных органов мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До 13 апреля он будет находиться в СИЗО. Работа по всем уголовным делам продолжается.

Напомним, детей, которых отец бросил в аэропорту, передали матери. Сейчас мальчики будут жить с ней.