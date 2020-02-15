27 Августа 2020
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Спорт За рубежом
мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

УЕФА сурово наказал "Ман Сити", отстранив от еврокубков на два ближайших сезона

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" отстранен на два сезона от участия в еврокубках. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Как говорится в сообщении, "Ман Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, представленной УЕФА в 2012 и 2016 годах.

За эти нарушения команда будет отстранена от участия в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА в течение следующих двух сезонов (2020/21 и 2021/22). Кроме этого, "Сити" обязан уплатить штраф в размере 30 млн евро.

Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Лерой Сане(2019)|Фото: REUTERS

Отмечается, что решение Судебной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). В самом английском клубе уже заявили, что обязательно будут подавать апелляцию.

Скоро "Манчестер Сити" предстоят матчи Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, "Сити" стал первым клубом в истории, потратившим на состав более 1 млрд евро.

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УЕФА сурово наказал "Ман Сити", отстранив от еврокубков на два ближайших сезона

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Теги: Манчестер Сити, штраф, еврокубки, УЕФА



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Ранее 13.07.2020 12:35 Мск СAS отменил решение UEFA об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков

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