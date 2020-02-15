27 Августа 2020
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Политика За рубежом
бенгази, ливия, протесты, митинг (2020) | Фото:РИА ФАН

Народ Ливии вышел на протест против вмешательства турецких властей во внутренние дела их государства

В ливийском городе Бенгази состоялся антитурецкий митинг под названием «Стоп террор», собравший более 200 тысяч человек. Таким образом граждане Ливии выразили недовольство вмешательством во внутренние дела страны со стороны турецких властей.

Во время мероприятия все патриоты могли пополнить ряды Ливийской национальной армии, а те, кто не смог присоединиться, сдали кровь для защитников своего государства.

На площади Киш, где прошло мероприятие, жители Бенгази уничтожили три надувных танка, раскрашенных в цвета Турции, выразив таким образом свое недовольство турецкой политикой и поставками военной техники триполитанским террористам. Также символично выглядело уничтожение ростовых кукол в образах турецкого лидера Эрдогана, главаря Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и террориста ИГИЛ (запрещено в РФ).

бенгази, ливия, протесты, митинг(2020)|Фото:РИА ФАН

В конце митинга было принято обращение ливийского народа к мировому сообществу. В нем ливийцы выразили протест вторжению Анкары во внутренние дела государства, так как турецкие власти всячески способствуют ливийским террористам.

Известно, что Анкара активно сотрудничает с так называемым Правительством национального согласия Ливии – поставляет бандформированиям Триполи вооружение и боевиков из сирийского Идлиба. В настоящее время на территории ливийской столицы находится не менее 10 тысяч сирийских террористов, переброшенных в Ливию Анкарой.

Также известно, что в страну прибыло не менее 14 кораблей с военной техникой и вооружением. Отметим, что такое содействие ливийским боевикам идет вразрез принятому ООН эмбарго и достигнутым в ходе Берлинской конференции соглашений.

Более подробная информация о вмешательстве в дела Ливии со стороны турецких властей представлена в расследовании специалистов из Федерального агентства новостей.

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Народ Ливии вышел на протест против вмешательства турецких властей во внутренние дела их государства

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Теги: бенгази, ливия, протесты, стоп террор, эрдоган, пнс, идлиб, оон



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